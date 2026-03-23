Alimentos sem glúten são essenciais para certas pessoas: entenda o motivo

O glúten é uma proteína presente no trigo, no centeio e na cevada. Em algumas pessoas, seu consumo pode provocar reações no organismo, que variam conforme a condição. Na doença celíaca, por exemplo, há uma resposta autoimune que causa inflamação e danos ao intestino.

Por Flipar