Parque no Piauí pode ter primeiro registro de beijo da humanidade

O Piauí, no Nordeste do Brasil, é um estado pouco lembrado para turismo, mas tem belezas e atrações como o Parque Nacional da Serra da Capivara que também valem a visita. Veja curiosidades desse território com 3,2 milhões de habitantes em uma área de 252 mil km². Ao todo, são 224 municípios, sendo Teresina a capital.