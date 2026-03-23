Estudo alerta que cidades dos Estados Unidos estão ‘afundando’; veja quais são

Um levantamento publicado na Science Advances revelou que o solo de algumas das principais cidades dos Estados Unidos está cedendo gradualmente. O fenômeno, conhecido como subsidência, pode ocorrer por fatores como retirada de ág Por Flipar
O estudo foi conduzido por pesquisadores ligados à Columbia University e à Virginia Tech. Os cientistas analisaram 28 centros urbanos, ampliando a compreensão sobre a extensão do problema. A pesquisa reuniu dados recentes e técni
Para chegar aos resultados, foram utilizados radares de satélite capazes de medir deslocamentos do solo em escala milimétrica. A tecnologia, conhecida como InSAR, permite acompanhar pequenas variações ao longo do tempo com alta precisão. Isso possibilita identificar áreas mais vulneráveis ao afundamento.
Embora a subsidência urbana já fosse conhecida, os dados mais recentes indicam que o fenômeno pode ser mais amplo do que se imaginava. Em algumas cidades, o processo ocorre de forma desigual, afetando diferentes regiões de maneira variada. Os resultados reforçam a importância do monitoramento contínuo e do planejamento urbano.
O resultado acendeu um alerta importante: ao menos dois terços das áreas urbanas de 25 cidades dos Estados Unidos estão afundando de maneira contínua. Esse fenômeno, conhecido como subsidência do solo, ocorre quando a superfície terrestre perde sustentação, fazendo com que o terreno ceda lentamente ao longo do tempo.
Em Houston, uma parcela significativa da cidade vem registrando subsidência do solo em níveis preocupantes, com áreas apresentando rebaixamento superior a 5 milímetros por ano. Esse ritmo é considerado relevante pelos pesquisador
A principal causa identificada para esse fenômeno, conhecido como subsidência do solo, é a extração excessiva de água subterrânea. Quando os aquíferos são esvaziados, o terreno acima perde sustentação e acaba se compactando.
Segundo o pesquisador Leonard Ohenhen, muitas cidades americanas se expandem justamente sobre áreas já suscetíveis a esse tipo de instabilidade. De acordo com ele, isso pode sobrecarregar a infraestrutura além de seus limites de segurança e comprometer prédios, estradas e pontes.
Enquanto Houston apresenta taxas alarmantes, Nova York vive uma situaÃ§Ã£o particular. Um conjunto de dados da
A taxa média é de 1,6 mm ao ano, mas áreas construídas sobre aterros antigos afundam mais de 3 mm anualmente. No Estádio Arthur Ashe, por exemplo — local onde ocorre o US Open —, o índice de afundamento chega a 4,6 mm por ano.
A maioria dessas construções foi erguida sobre antigos aterros sanitários, cujo solo é mais suscetível à compressão do que a rocha natural, o que acelera o subsidência do solo sob o peso da infraestrutura.
O risco, nesse contexto, é o aumento de inundações e de falhas estruturais em edifícios e vias urbanas. Ainda segundo o estudo, mais de 29 mil edifícios nas cidades analisadas estão localizados em chamadas ‘zonas de alto risco’.
Entre as possíveis soluções, os pesquisadores defendem a criação de mapas detalhados de subsidência do solo para orientar políticas públicas, além da revisão dos códigos de construção.
Investimentos em sistemas de drenagem mais eficientes e o controle rigoroso da exploração de águas subterrâneas também são apontados como medidas preventivas.