Engenharia avançada: Rodovia dos Imigrantes ‘flutua’ sobre Mata Atlântica

Mais do que um eixo rodoviário entre São Paulo e o litoral, a Rodovia dos Imigrantes se consolidou como uma vitrine da engenharia brasileira. Com extensão de 58,5 km, a via atravessa uma das áreas mais preservadas da Mata Atlântica, com soluções que combinam segurança, fluidez e respeito ambiental.

Por Flipar