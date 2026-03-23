Campeãs do nariz torcido: como transformar comidas rejeitadas em pratos saborosos

Alguns alimentos são amplamente rejeitados por muitos brasileiros, seja pelo sabor, textura ou cheiro. Ainda assim, com alguns ajustes no preparo, é possível suavizar essas características e torná-los mais agradáveis ao paladar. Veja se você concorda.

Por Flipar