Entretenimento Show de Lorde é apontado como o melhor do Lollapalooza Brasil 2026; conheça mais sobre a artista neozelandesa O show da cantora neozelandesa Lorde foi eleito pelo 'g1' o melhor do Lollapalooza Brasil 2026. A artista reafirmou sua conexão com o público brasileiro quatro anos depois da sua última apresentação no país, em 2022. Por Flipar

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