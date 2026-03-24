Comunidade cria curioso “Condomínio das Corujas” em bairro de Rondônia

Segundo o g1, trabalhadores encontraram um ninho com filhotes no local onde seria colocado entulho. A aposentada Maria José Lima, moradora antiga da região, pediu cuidado com as aves. 'Eu falei para eles tomarem cuidado com as minhas corujas, para não tampar o buraquinho delas', contou.
Com isso, a comunidade decidiu preservar o espaço e construiu pequenas casinhas para protegê las da chuva. Hoje, cerca de seis corujas vivem ali e o local virou atração para quem passa pela área.
Corujas, aliás, são aves que despertam curiosidade e fascínio no imaginário popular. Misteriosas e associadas a diferentes simbolismos culturais, chamam atenção por seus hábitos noturnos, aparência marcante e importância ecológica.
A coruja é uma ave de rapina noturna pertencente à ordem Strigiformes. Elas são encontradas em uma variedade de habitats em todo o mundo, com exceção das regiões polares e algumas ilhas remotas. E existem mais de 200 espécies de corujas!
Algumas espécies, como a coruja-de-orelha-grande, são encontradas até em ambientes urbanos. As corujas são predadoras e alimentam-se de uma variedade de animais, incluindo roedores, aves, répteis, anfíbios e insetos.
A coruja é frequentemente associada à sabedoria em diversas culturas, especialmente na mitologia grega, onde Atena, a deusa da sabedoria, era frequentemente representada acompanhada por uma coruja.
Essa associação com a sabedoria pode ser atribuída à aparência única e à natureza noturna dessas aves, bem como à sua capacidade de caçar na escuridão.
A anatomia da coruja é adaptada para a caça noturna. Seus olhos grandes e redondos são altamente especializados para a visão em condições de pouca luz, permitindo que vejam bem à noite.
Além disso, as corujas têm um sistema auditivo altamente desenvolvido. Seus ouvidos assimétricos permitem que localizem presas pelo som, mesmo em total escuridão. As garras afiadas e o bico curvo das corujas facilitam a captura e o consumo de presas.
Além de suas habilidades de caça noturna, as corujas são conhecidas por seus hábitos solitários e por serem territorialistas. Elas também têm um voo silencioso devido à estrutura especial de suas penas, o que as torna predadores eficientes.
Aliás, as corujas são aves importantes para o controle de pragas, pois se alimentam de roedores e outros animais que podem causar danos à agricultura. No Brasil, são encontradas cerca de 70 espécies de corujas, como a coruja-buraqueira, a coruja-do-mato e a coruja-das-torres, entre outras.
Em uma das histórias mais famosas da cultura pop, uma coruja ganhou popularidade entre os fãs: a Hedwig. Ela é a coruja de estimação de Harry Potter, o protagonista da série de livros e filmes de mesmo nome.
É uma coruja-das-torres branca e é dada a Harry por Rubeus Hagrid em seu aniversário de 11 anos. Nas histórias, ela representa a ligação de Harry com o mundo mágico e é um símbolo de esperança e amizade.
A figura da coruja também é bem comum em filmes de terror. Em algumas culturas e superstições costuma ser associada a mau presságio e até à morte.
Em algumas tradições asiáticas por outro lado, como a japonesa, a coruja é considerada um símbolo de proteção e sorte. Acredita-se até que ela afasta os espíritos malignos.