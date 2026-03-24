Celebridades e TV

Michelle Pfeiffer fala sobre perdas e a importância das conexões humanas

Brilhando nas séries 'Margo’s Got Money Troubles' e 'Madison', a estrela de Hollywood, Michelle Pfeiffer, afirmou que experiências de perda ao longo da vida mudaram sua percepção sobre o que realmente importa. Foi em entrevista à revista 'Entertainment Weekly'.

Por Flipar
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A atriz disse que despedidas costumam revelar o valor das conexões humanas. 'Por um breve período, tudo o que realmente importa é a conexão com outros seres humanos', afirmou.

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Pfeiffer também observou que rupturas emocionais podem trazer confusão, sobretudo após relacionamentos longos. 'Depois de um tempo você nem sabe mais onde você termina e onde o outro começa', disse.

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Nascida em 29/04/1858 na cidade americana de Santa Ana, na Califórnia, Michelle Marie Pfeiffer tem uma carreira de destaque e segue envolvida em novos trabalhos. Além de atriz, ela é produtora. Veja sua trajetória.

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Pfeiffer iniciou a carreira artística na televisão aos 20 anos, participando de séries. E desde cedo chamou atenção pela beleza e pelo talento.

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Sua estreia no cinema ocorreu em 1980, no filme “The Hollywood Knights”, uma comédia adolescente. Em 1982, interpretou seu primeiro papel de destaque em “Grease 2”, mas foi no ano seguinte, com “Scarface”, que sua carreira passou a receber holofotes.

Michelle Pfeiffer - Instagram @michellepfeifferofficial

Sua primeira indicação ao Oscar (atriz coadjuvante) foi pela personagem Madame de Tourvel, em “Ligações Perigosas, de Stephen Frears.

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Em 1990, ela conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz no drama em “Susie e os Baker Boys”, em que mostrou que também canta muito bem.

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Dois anos depois, levou o Urso de Prata em Berlim pela interpretação em “Love Field” ('As Barreiras do Amor').

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Pfeiffer também ganhou projeção no universo dos filmes de super-heróis ao interpretar a Mulher Gato em ‘Batman: O Retorno”, de Tim Burton, em 1992.

Reprodução/Batman - O Retorno

Além do cultuado “Scarface”, Pfeiffer contracenou com Al Pacino no romance “Frankie e Johnny” e foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz.

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A filmografia de Michelle Pfeiffer inclui mais de 50 produções, incluindo quatro com a presença de outro dos maiorais de Hollywood, Robert de Niro.

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Em uma entrevista de 2022 ao “The Hollywood Reporter', a atriz contou uma passagem curiosa de sua vida em que aderiu a uma seita que pregava alimentação à base de luz.

Michelle Pfeiffer com Jimmy Fallon - Instagram @michellepfeifferofficial

“Bagunçaram minha mente e fizeram uma lavagem cerebral”, afirmou, referindo-se ao fato ocorrido quando tinha 20 anos e ela havia acabado de se mudar para Los Angeles.

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