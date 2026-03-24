Celebridades e TV Michelle Pfeiffer fala sobre perdas e a importância das conexões humanas Brilhando nas séries 'Margo’s Got Money Troubles' e 'Madison', a estrela de Hollywood, Michelle Pfeiffer, afirmou que experiências de perda ao longo da vida mudaram sua percepção sobre o que realmente importa. Foi em entrevista à revista 'Entertainment Weekly'. Por Flipar

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