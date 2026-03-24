Galeria Versátil e extremamente resistente: conheça as propriedades e os usos mais comuns do silicone O silicone é um material sintético versátil, amplamente utilizado em diferentes áreas da indústria e do cotidiano. Veja como do que ele é feito e conheça exemplos do seu uso no dia a dia! Por Flipar

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