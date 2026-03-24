Galeria Popular no Nordeste, seriguela é suculenta e hidrata o organismo Uma das frutas mais populares do Nordeste, a seriguela pertence à família Anacardiaceae, a mesma do caju. É uma fruta refrescante que varia entre as cores verde, amarelo, laranja e vermelho. Ela pode trazer benefícios à saúde e ser consumida de diferentes formas. Por Flipar

Fábio Barros wikimedia commons