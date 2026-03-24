Galeria É possível prevenir? Por que eles surgem? Veja o que a ciência já sabe sobre os cabelos brancos Uma reportagem do jornal The New York Times explorou uma questão que intriga os cientistas há décadas: existe a possibilidade de impedir ou mesmo reverter o surgimento de cabelos brancos? Confira o que se sabe! Por Flipar

Reprodução do Flickr Camilla Soares