Animais

Urubus e abutres: mal vistos por comerem carniça, saiba as diferenças entre eles

Todos os anos, o primeiro sábado de setembro é Dia Internacional de Conscientização sobre os Urubus. A data foi criada para sensibilizar a população sobre a importância dos urubus no meio ambiente. Da mesma forma, abutres também são fundamentais na Natureza. Mas ambos costumam ser mal vistos.

Por Flipar
Flickr helizio gonçalves

Os urubus são animais que não constroem ninhos. Para colocar seus ovos, utilizam fendas em penhascos ou árvores ocas. Nas grandes cidades, os urubus podem utilizar sacadas de prédios para colocar seus ovos.

Flickr jaque zattera

Os urubus habitam zonas tropicais e semitropicais desde o México à Argentina. Além disso, estão presentes em todo território brasileiro, sendo um animal comum e bem conhecido.

Flickr >-Gustavo-<

Alimentam-se basicamente de cadáveres e têm o olfato extremamente apurado, capaz de detectar um pequeno cadáver a grandes distâncias.

Flickr Jalles Vieira

Eles são famosos pelo hábito de se alimentar de carniça, tal qual o abutre. Apesar da prática parecer desagradável, torna-se essencial para a limpeza do ambiente.

Flickr jean-louis plamondon

Desse modo, ao consumir animais mortos, os urubus ajudam a evitar a propagação de doenças, eliminando bactérias perigosas como as que causam botulismo e peste.

Reprodução Rede social

Urubus (do continente americano) e abutres (do Velho Mundo) pertencem a famílias diferentes e evoluíram separadamente, apesar de ambos comerem carniça.

Flickr Dijalma Cruz

Enquanto os urubus são da família Cathartidae, os abutres pertencem à Accipitridae, o que explica diferenças anatômicas e comportamentais.

Flickr Gui Vieira

Ambos são aves necrófagas, mas os abutres geralmente buscam seu alimento com auxílio da visão, enquanto os urubus dependem mais do olfato.

Imagem de Klaus Stebani por Pixabay

Os abutres possuem bico afiado para rasgar a carne, enquanto os urubus têm bicos mais curtos e arredondados.

jon hanson/Wikimédia Commons

Os urubus não possuem penas na cabeça e no pescoço, o que evita o acúmulo de restos alimentares e uma possível contaminação por microorganismos.

wikimedia commons Douglas Iuri Medeiros Cabral

O urubu-rei é um dos maiores urubus do Novo Mundo, com comprimento total variando de 67 a 81 centímetros e envergadura de 1,2 a 2 metros.

Imagem de Jaclyn Wildcat por Pixabay

O urubu-rei tem cabeÃ§a e pescoÃ§o em tons vermelho, amarelo e alaranjado, a parte superior do corpo amarelo-clara, esbranquiÃ§ada, asas e cauda pretas, o lado inferior branco, com plumagem branca e negra.

Eric Kilby/WikimÃ©dia Commons

No Brasil, é possível encontrar cinco espécies desses animais: urubu-de-cabeça-preta, urubu-de-cabeça-vermelha, urubu-de-cabeça-amarela , urubu-rei e urubu-da-mata.

Flickr Patrice Babeux

Por se alimentarem de animais em decomposiÃ§Ã£o, os urubus sÃ£o bastante encontrados em cidades que apresentam problema de saneamento bÃ¡sico. Eles sÃ£o vistos em lixÃµes, matadouros e em locais onde hÃ¡ lixo disperso.

Flickr confisco77

Veja Mais