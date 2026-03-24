O bocejo pode dizer muito sobre o organismo; entenda

Durante anos, acreditou-se que o bocejo servia apenas para aumentar a oxigenação do cérebro. Hoje, essa explicação é considerada incompleta.
Pesquisas mais recentes indicam que o bocejo ajuda a regular a temperatura cerebral. Ao abrir bem a boca e inspirar profundamente, ocorre um leve “resfriamento” do cérebro.
Esse ajuste térmico pode melhorar a atenção, a vigilância e o desempenho mental. Por isso, bocejamos mais quando estamos cansados, entediados ou sonolentos.
O bocejo também aparece em momentos de transição do estado mental. É comum ao acordar, antes de dormir ou quando mudamos de uma tarefa para outra.
Além do aspecto fisiológico, há um forte componente social no bocejo. Ele não é apenas uma resposta automática do corpo.
O chamado bocejo contagioso ocorre quando bocejamos ao ver, ouvir ou até ler sobre alguém bocejando. Nem todo mundo é igualmente suscetível a isso.
Estudos mostram que o bocejo contagioso está ligado à empatia. Pessoas mais sensíveis às emoções alheias tendem a “pegar” bocejos com mais facilidade.
Esse tipo de bocejo costuma surgir a partir da infÃ¢ncia, geralmente apÃ³s os quatro anos. Isso coincide com o desenvolvimento das habilidades sociais.
Uma hipótese é que o bocejo sincronize comportamentos. Em grupos, ele pode ajudar a alinhar estados de alerta ou descanso entre os indivíduos.
O cérebro participa ativamente desse processo, envolvendo áreas relacionadas à imitação e às emoções. Por isso, não é algo fácil de controlar.
Curiosamente, pessoas com certos transtornos neurológicos apresentam menos bocejo contagioso. Isso fortalece a ligação com os circuitos da empatia.
O bocejo nÃ£o Ã© exclusivo dos humanos: vÃ¡rios animais tambÃ©m bocejam como parte de comportamentos ligados ao sono, estresse ou comunicaÃ§Ã£o social.
Cães, gatos, macacos, leões, aves e até peixes já foram observados bocejando em diferentes situações.
Apesar dos avanços, o bocejo ainda guarda mistérios. Nenhuma teoria isolada explica completamente todas as suas funções.
Mesmo assim, ele segue sendo um sinal de conexão entre corpo e mente. E, quase inevitavelmente, de conexão entre as pessoas também.