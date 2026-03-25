Estilo de Vida Teflon: praticidade na cozinha ou ameaça silenciosa à saúde? Descoberto por acaso, o teflon desperta a curiosidade. Ele chegou a ser testado em geladeiras antes de se popularizar em utensílios de cozinha. Estudos indicam que compostos ligados a ele já foram detectados no sangue de grande parte da população. Por Flipar

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