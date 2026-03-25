Meio Ambiente Natureza em colapso: os rios mais poluídos do planeta Os rios são fundamentais para a preservação do nosso planeta, pois cumprem um papel essencial para o equilíbrio dos ecossistemas e a sustentação da vida. Essas nascentes d'água oferecem um elemento essencial para a sobrevivência de humanos, animais e plantas. Ajudam na regulação do clima e preservação da biodiversidade. Por Flipar

Maedward/Wikimédia Commons