Galeria Alfajor brasileiro leva medalha de bronze em campeonato mundial: uma delícia que tem história Uma das referências da Argentina desde o século XIX, o alfajor também se destaca no Brasil em algumas regiões. Afinal, a marca gaúcha Odara conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial del Alfajor 2025, realizado em Buenos Aires, capital do país hermano. Por Flipar

Reprodução de Instagram @ alfajoresodara