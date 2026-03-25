‘King Charles III England Coast Path’: Inglaterra inaugura maior percurso contínuo por um litoral do mundo

O trecho une toda a orla do país em uma infraestrutura sem precedentes e representa um importante avanço tanto para o turismo de natureza quanto para as políticas públicas de acesso ao litoral britânico.
Idealizado pela agência Natural England, o projeto levou cerca de 18 anos para sair do papel, atravessando gestões governamentais desde a era de Gordon Brown, de acordo com informações da BBC.
A proposta é permitir que qualquer pessoa alcance o mar a partir de diferentes pontos do país e caminhe livremente ao longo da costa, sem interrupções. No trajeto, os visitantes percorrem ambientes variados, como áreas alagadas de água salgada, praias, dunas, falésias e centros históricos.
Um dos trechos mais emblemáticos inclui as falésias brancas da região de Seven Sisters, localizada no sudeste do país, que agora estão incorporadas a uma nova reserva natural nacional.
Foram criados ou adaptados mais de 1.600 km de trilhas que se juntaram com trechos já existentes. A criação da 'faixa costeira' liberou áreas antes restritas, permitindo que o público desfrute de cenários ao ar livre.
Nessas zonas, fica permitido fazer caminhadas e realizar atividades recreativas leves, embora acampamentos e ciclismo continuem limitados, conforme destacou o jornal The Independent.
O trajeto também priorizou a acessibilidade, instalando pontes, passarelas suspensas e removendo barreiras para aproximar a rota da linha do litoral o máximo possível.
Até o mês de fevereiro de 2026, mais de 3.200 quilômetros já estavam liberados ao público geral, enquanto os segmentos restantes ainda seguem em estágio final de inauguração.
O projeto também se preocupou em promover adaptações em vários pontos do percurso para torná-lo mais inclusivo para que pessoas com mobilidade reduzida pudessem ter melhores condições de aproveitar a experiência.
Outro diferencial da trilha é sua capacidade de adaptação às mudanças climáticas. Um sistema chamado 'roll-back' possibilita deslocar partes do trajeto para áreas mais internas caso ocorram erosões ou deslizamentos.
Apesar do objetivo de percurso contÃnuo, ainda existem pontos onde o trajeto exige desvios temporÃ¡rios, como a travessia do Rio Mersey, por balsa, ou a passagem por um rio no sul de Devon quando a marÃ© estiver baixa.
Caso seja integrado à Wales Coast Path, criada em 2012 no País de Gales, essa trilha poderá ultrapassar 14 mil quilômetros circulando toda a Grã?Bretanha— uma jornada que demoraria quase dois anos para ser feita a pé.