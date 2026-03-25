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‘King Charles III England Coast Path’: Inglaterra inaugura maior percurso contínuo por um litoral do mundo

Com a chancela oficial do rei Charles III, a Inglaterra inaugurou o maior roteiro de caminhada sem pausas do planeta, o 'King Charles III England Coast Path', com impressionantes 4.327 quilômetros de extensão.

Por Flipar
King Charles III England Coast Path (Headland Way) by JThomas

O trecho une toda a orla do país em uma infraestrutura sem precedentes e representa um importante avanço tanto para o turismo de natureza quanto para as políticas públicas de acesso ao litoral britânico.

Reproduc?a?o/YouTube Natural England

Idealizado pela agência Natural England, o projeto levou cerca de 18 anos para sair do papel, atravessando gestões governamentais desde a era de Gordon Brown, de acordo com informações da BBC.

Wikimedia Commons/John a s

A proposta é permitir que qualquer pessoa alcance o mar a partir de diferentes pontos do país e caminhe livremente ao longo da costa, sem interrupções. No trajeto, os visitantes percorrem ambientes variados, como áreas alagadas de água salgada, praias, dunas, falésias e centros históricos.

Reproduc?a?o/YouTube Natural England

Um dos trechos mais emblemáticos inclui as falésias brancas da região de Seven Sisters, localizada no sudeste do país, que agora estão incorporadas a uma nova reserva natural nacional.

Roman Grac/Pixabay

Foram criados ou adaptados mais de 1.600 km de trilhas que se juntaram com trechos já existentes. A criação da 'faixa costeira' liberou áreas antes restritas, permitindo que o público desfrute de cenários ao ar livre.

England Coast Path by N Chadwick

Nessas zonas, fica permitido fazer caminhadas e realizar atividades recreativas leves, embora acampamentos e ciclismo continuem limitados, conforme destacou o jornal The Independent.

King Charles III England Coast Path on Shoreham Beach by Mat Fascione

O trajeto também priorizou a acessibilidade, instalando pontes, passarelas suspensas e removendo barreiras para aproximar a rota da linha do litoral o máximo possível.

Reproduc?a?o/YouTube Natural England

Até o mês de fevereiro de 2026, mais de 3.200 quilômetros já estavam liberados ao público geral, enquanto os segmentos restantes ainda seguem em estágio final de inauguração.

Reproduc?a?o/YouTube Natural England

O projeto também se preocupou em promover adaptações em vários pontos do percurso para torná-lo mais inclusivo para que pessoas com mobilidade reduzida pudessem ter melhores condições de aproveitar a experiência.

Reproduc?a?o/YouTube Natural England

Outro diferencial da trilha é sua capacidade de adaptação às mudanças climáticas. Um sistema chamado 'roll-back' possibilita deslocar partes do trajeto para áreas mais internas caso ocorram erosões ou deslizamentos.

King Charles III England Coast Path on Shoreham Beach by Mat Fascione

Apesar do objetivo de percurso contÃ­nuo, ainda existem pontos onde o trajeto exige desvios temporÃ¡rios, como a travessia do Rio Mersey, por balsa, ou a passagem por um rio no sul de Devon quando a marÃ© estiver baixa.

Reproduc?a?o/YouTube Natural England

Caso seja integrado à Wales Coast Path, criada em 2012 no País de Gales, essa trilha poderá ultrapassar 14 mil quilômetros circulando toda a Grã?Bretanha— uma jornada que demoraria quase dois anos para ser feita a pé.

Donna Nook - King Charles III England Coast Path by Colin Smith

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