Galeria Avós da Praça de Maio: décadas de busca por desaparecidos na ditadura argentina No dia 24 de março de 2026, milhares de manifestantes foram às ruas de Buenos Aires, capital da Argentina, por ocasião dos 50 anos do golpe militar no país. Muitos se concentraram na tradicional Praça de Maio, que ganhou projeção com o movimento das Avós da Praça de Maio. A seguir, veja a história dessa organização! Por Flipar

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