Galeria Menor tatu do mundo, Fada Rosa volta a aparecer em Mendoza O raro pichiciego menor, conhecido como “fada rosa”, voltou a aparecer na Reserva de Biosfera Ñacuñán, na província de Mendoza, na Argentina. Considerado o menor tatu do mundo, o animal mede entre 7 e 11 centímetros e pesa cerca de 100 gramas. Por Flipar

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