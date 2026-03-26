Fritz Lang e ‘Metrópolis’: o nascimento de um clássico visionário no cinema

A trama de “Metrópolis” se desenvolve justamente em 2026 e, hoje, demonstra seu caráter visionário ao apresentar tecnologias futuristas e seus riscos à humanidade, como acontece com a inteligência artificial e seus usos.
Maria, a protagonista do filme, vivida pela atriz alemã Brigitte Helm, é uma máquina em forma humana. A ideia central de Friz Lang foi discutir como seria um mundo em que os homens acabassem submetidos a robôs.
Um dos nomes mais influentes das primeiras décadas da história do cinema, Friedrich Christian Anton Lang, conhecido como Fritz Lang, nasceu em 5 de dezembro de 1890, em Viena, que à época compunha o Império Austro-Húngaro.
Na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), Fritz Lang serviu como voluntário no exército imperial austríaco. Em meio aos combates, acabou ferido e ficou cego do olho direito.
Lang começou sua trajetória cinematográfica na Alemanha do pós-guerra. No país, se tornaria um nome fundamental do expressionismo, movimento de vanguarda artística que teve seu ápice na década de 1920, ao lado de Friedrich Wilhelm Murnau.
Sua estreia na direção aconteceu em 1919 com “Halbblut”, filme que se perdeu e até hoje não há cópias conhecidas. Três anos depois, com “Dr. Mabuse, o Jogador”, passou a desfrutar de notoriedade.
Em 1921, Lang casou-se com a roteirista alemã Thea Von Harbou, responsável pelo roteiro de “Metrópolis” e outros filmes da fase do cinema mudo do diretor, incluindo “Os Nibelungos”, baseado em poemas do século 12.
Com o suspense psicológico “M - o Vampiro de Dusseldorf”, Fritz Lang fez sua estreia no cinema sonoro. Em 1933, lançou “O Testamento do Dr. Mabuse”, sua segunda produção nessa nova fase.
Nessa época, recebeu convite de Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolph Hitler, para comandar o cinema alemão do Terceiro Reich, produzindo filmes para o Partido Nazistas. Após recusar a proposta, fugiu para Paris.
Em seguida, partiu para Hollywood, onde iria iniciar uma nova etapa na carreira. Nos Estados Unidos, Lang dirigiu o filme de estreia de Marilyn Monroe, “Só a Mulher Peca” (“Clash by Night”), em 1952. Anos depois, o cineasta ganharia uma estrela na calçada da fama.
Na década de 1950, retornou à Alemanha, onde dirigiu mais três filmes. Em 1953, chegou a atuar em “O Desprezo”, do cultuado diretor francês Jean-Luc Godard e com Brigitte Bardot como protagonista, interpretando a si mesmo. Fritz Lang morreu aos 85 anos, em 2 de agosto de 1976, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sua filmografia, com mais de 40 títulos, segue reverenciada pelos amantes do cinema.