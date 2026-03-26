Galeria Páprica tem origem no mesmo grupo botânico das pimentas, mas arde menos; veja principais usos do tempero Muito utilizada na culinária europeia, especialmente em pratos da Hungria e da Espanha, a páprica é um tempero em pó produzido a partir da moagem de pimentões vermelhos secos. Por Flipar

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