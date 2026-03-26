Galeria Teor alcoólico e transformações químicas explicam diferenças entre fermentação e a destilação; veja Fermentação e a destilação são processos bioquímicos e físicos fundamentais na produção de alimentos e bebidas, mas operam de maneiras distintas. Veja como cada um funciona e entenda as diferenças entre eles! Por Flipar

cerdadebbie/Pixabay