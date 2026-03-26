Galeria Seitan, alta proteína e baixa gordura: entenda os benefícios O seitan, muitas vezes chamado de 'carne de trigo', é um alimento vegetal rico em proteínas que vem conquistando espaço nas cozinhas do mundo. Sua textura firme e sabor neutro permitem inúmeras combinações, tornando-o alternativa versátil para quem busca reduzir ou substituir o consumo de carne. Assim, conhecer o seitan é abrir portas para novas possibilidades gastronômicas e nutricionais. Por Flipar

Reprodução do Flickr Votre Assiette