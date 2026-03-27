Galeria Um instrumento clássico que nunca sai de moda: a fascinante jornada da harpa A harpa é um dos instrumentos mais antigos e fascinantes da história da música, associada tanto à tradição clássica quanto ao imaginário mitológico. Com sonoridade delicada e visual imponente, atravessou séculos e culturas, tornando-se símbolo de arte. Explorar a origem da harpa, evolução e usos é compreender como ela se consolidou como ícone musical universal. Por Flipar

Syced wikimedia commons