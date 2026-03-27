Tofu cresce no mercado global em 2026 como alternativa sustentável à carne

Criado na China há mais de 2 mil anos, o tofu espalhou-se pelo Japão e outros países asiáticos, tornando-se parte essencial da dieta local. Com a globalização, passou a ser consumido em diferentes culturas, sempre associado à saúde e à simplicidade. Dessa forma, sua história reflete tanto raízes antigas quanto adaptação moderna.
O tofu é feito a partir da coagulação do leite de soja, resultando em blocos que podem ser firmes, macios ou sedosos. Cada tipo se adapta a diferentes receitas, desde sopas delicadas a pratos grelhados.
Rico em proteínas vegetais e baixo em calorias, o tofu é aliado de dietas equilibradas. Também fornece minerais como cálcio e ferro, além de ser naturalmente sem colesterol. Portanto, é considerado um alimento funcional.
No Brasil, o tofu vem ganhando espaço impulsionado pela expansão da soja convencional, cultivada sem transgenia, que se destaca cada vez mais no mercado internacional.
Embora represente menos de 1% da safra nacional, a produção é altamente valorizada para alimentos como tofu e shoyu. Assim, parcerias entre a Embrapa e países asiáticos reforçam o potencial brasileiro como fornecedor estratégico de matéria-prima diferenciada.
Hoje, o tofu aparece em restaurantes veganos, menus gourmet e até em fast-foods. Sua neutralidade de sabor permite absorver temperos e marinadas, tornando-o versátil em pratos doces e salgados. Assim, ele se consolida como ingrediente universal e adaptável.
Com o mercado global em expansão e a valorização da soja não transgênica brasileira, o tofu ganha ainda mais relevância.
Novas técnicas de preparo e maior aceitação cultural prometem ampliar seu consumo. Portanto, o futuro do tofu é de crescimento contínuo e inovação alimentar.