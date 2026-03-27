Galeria Tofu cresce no mercado global em 2026 como alternativa sustentável à carne O tofu, também chamado de “queijo de soja”, é um alimento tradicional da culinária asiática que hoje conquista o mundo. Em 2026, ele ganha destaque não apenas pela versatilidade, mas também pelo crescimento do mercado global e pela busca por alternativas sustentáveis à carne. Assim, conhecer o tofu é entender como tradição e inovação se encontram em um único ingrediente. Por Flipar

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