Estilo de Vida Limpeza profunda: quando e como usar esfoliante na pele O sabonete ou gel esfoliante é um aliado comum na rotina de cuidados com a pele, pois ajuda a remover células mortas, impurezas e resíduos acumulados ao longo do dia. Esse processo favorece a renovação celular e pode deixar a pele com aparência mais uniforme, macia e luminosa. Por Flipar

Arquivo pessoal Monica Sá