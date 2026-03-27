Conheça a fruta que trata anemia, melhora a pele e protege o coração

Anemia

Ela explica que esse tipo de estratégia pode aumentar significativamente a quantidade de ferro absorvida pelo organismo. 'Estudos mostram que essa estratégia funciona mesmo quando a fruta e a fonte de ferro são ingeridas na mesma refeição, mas não necessariamente juntos no mesmo prato. Para populações que consomem muita carne, esse hábito pode fazer uma diferença expressiva no status de ferro ao longo do tempo.', explicou a nutricionista clínica