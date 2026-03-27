BEM-ESTAR

Conheça a fruta que trata anemia, melhora a pele e protege o coração

Especialista explica como tantos nutrientes estão reunidos em uma fruta só

Por Júlio Noronha*
ARIANA DREHSLER

Mexerica

Poucos sabem, mas a mexerica (citrus reticulata) além de ser uma fruta cítrica rica em vitamina C, é uma verdadeira aliada contra a anemia e problemas de coração. 'A prima' da laranja também tem alguns nutrientes com proteção antioxidante, agindo assim contra o envelhecimento da pele

Vitamina C

Uma das principais características da mexerica é a alta quantidade de vitamina C, que potencializa a absorção de ferro presente em alguns outros alimentos. Débora Oliveira Severiano, nutricionista clínica do Hospital Sírio-Libanês, explica que uma dica importante para combater a anemia com o uso da mexerica é consumi-la junto de refeições ricas em ferro, como feijão, lentilhas e folhas verdes escuras

 Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Anemia

Ela explica que esse tipo de estratégia pode aumentar significativamente a quantidade de ferro absorvida pelo organismo. 'Estudos mostram que essa estratégia funciona mesmo quando a fruta e a fonte de ferro são ingeridas na mesma refeição, mas não necessariamente juntos no mesmo prato. Para populações que consomem muita carne, esse hábito pode fazer uma diferença expressiva no status de ferro ao longo do tempo.', explicou a nutricionista clínica

 Reprodução

Saúde da pele

A mexerica contém também enzimas que produzem colágeno, principal proteína estrutural da pele, que é responsável pela firmeza e elasticidade do órgão. Estudos demonstraram que flavonoides críticos presentes na mexerica, como hesperidina e naringenina, demonstraram a capacidade de inibir enzimas que degradam o colágeno e reduzir os danos celulares causados pela radiação UV, principal agente do envelhecimento precoce da pele

 Reprodução/ ALP Studio

Dentro para fora

Ou seja, o consumo regular da mexerica é uma estratégia inteligente para quem busca cuidar da pele de dentro para fora. Os benefícios presentes na fruta são cumulativos e se potencializam em um padrão alimentar rico em antioxidantes

Marcelo Sant'Anna/EM/D.A Press

Coração

A mexerica também é eficiente na proteção de doenças cardiovasculares. A fruta contém hesperidina, um flavonoide cítrico com mecanismos que favorecem a melhora da função endotelial, redução do estresse oxidativo e modulação do sistema renina-angiotensina, todos importantes para as funções cardiovasculares

 Freepik

Pressão arterial

A mexerica contribui com fibras solúveis que auxiliam no controle do colesterol, vitamina C e potássio, propiciando assim uma pressão arterial saudável. Débora reforça que incorporar a mexerica à rotina alimentar é uma escolha simples, acessível e com respaldo científico para quem quer cuidar do coração

 Administração Volgogrado/Divulgação

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*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

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