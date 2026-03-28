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O ardor da pimenta: comidas mexicanas para fazer em casa

No México, a culinária tem diversos pratos típicos com fama de apimentados. Algo cultural do país, que muitos apreciam. Como os ingredientes são de fácil acesso, as pessoas podem fazer em casa.

Por Flipar
Montagem Flipar

Veja uma lista de comidas mexicanas consideradas saborosas, que podem ser feitas com ingredientes fáceis de achar e de preparar. São iguarias que fazem sucesso nos restaurantes, mas também podem ser preparadas na cozinha de casa.

Youtube/Leodenice Camargo

Quesadillas - Basicamente leva massa para pizza, bacon e peito de frango em cubos. Como completamento estão molho de tomate, azeitona verde picada, queijo ralado, tomate, sal e pimenta-do-reino.

Youtube/RecipeTin Eats

Guacamole - essa iguaria leva abacate, cebola pequena, tomate grande, pimenta malagueta, suco de limã, azeite extra virgem, sal, alho e coentro.

Youtube/COZINHA PARA INICIANTES. SA

Tortillas - Elas têm uma receita simples. Para fazer essa massa, necessita-se de farinha de trigo, fubá, sal, manteiga e água morna.

Youtube/Temperos e Sabore

Nachos com chilli - Entre os principais ingredientes desse prato estão linguiça calabresa picada, bacon picado, carne moída e biscoitos tipo doritos. Pimentão, pimenta jalapeño, feijão, queijo ralado e cebola são outros.

Youtube/Fernando Adore

Burrito de carne - A massa do burrito é feita com farinha de trigo, fubá, manteiga e sal. O recheio leva queijo ralado, cebola picada, carne cozida picada, pimenta cambuci, tomate sal e pimenta-do-reino.

Youtube/Leodenice Camargo

Taco de carne - Para a massa, usa-se farinha de trigo, óleo, fermento em pó, água morna e sal. Já para o recheio, ingredientes como carne moída, cebola picada, pimenta chili, bacon, queijo cheddar e alface.

Youtube/Leodenice Camargo

Mojito - Mojito é uma bebida que é preparada com rum branco, açúcar, suco de limão, água com gás, um ramo de hortelã e gelo picado.

Youtube/Tô Bem na Cozinha

Torta de temales - Essa iguaria leva carne moída, cebola, alho picados, tomate, milho verde, leite, azeitonas verdes picadas, ovos, fubá e queijo ralado.

Youtube/Food Network Brasil

Feijão mexicano - Para fazer o feijão mexicano, são necessários feijão, pimenta calabresa, caldo de bacon, bacon em cubos, linguiça calabresa em cubos, carne moída, alho e azeitonas verdes.

Youtube/TudoReceitas

Chili com carne - Uma maneira de fazer o chili com carne é com feijão vermelho, água, caldo de carne, carne moída, extrato de tomate, cominho em pó e pimentas dedo-de-moça picadas.

Youtube/Receitas que amo

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