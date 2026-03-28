Twitter, atualmente chamado de X, completa 20 anos

A aquisição da rede social pelo empresário Elon Musk marcou uma virada na plataforma, que passou por mudanças estruturais que mudaram o seu funcionamento. Além de ser rebatizada como X e ganhar um novo logo, o serviço sofreu transformações no sistema de verificação, no algoritmo, na monetização e no controle da informação, o que gerou debates sobre uma possível perda de identidade. Ainda assim, a rede permanece relevante e influente no fluxo de informação.