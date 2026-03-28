Twitter, atualmente chamado de X, completa 20 anos

Inicialmente, a rede social, criada por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass, se chamava “twttr” e tinha como objetivo permitir que qualquer pessoa compartilhasse seus pensamentos ou atualizações curtas de acontecimentos, limitadas a 140 caracteres, de forma rápida e pública.
Essa proposta se diferenciava de blogs e de outras redes sociais da época, pois funcionava como um fluxo contínuo de pensamentos, notícias e reações em tempo real aos acontecimentos, o que impulsionou seu crescimento inicial. Com o tempo, o Twitter passou a influenciar diretamente o fluxo de informação, com jornalistas, políticos e celebridades passando a utilizá-lo como canal central de comunicação.
Conhecido pelo famoso logo do passarinho azul, o Twitter é uma das redes sociais mais populares da internet atualmente, e também teve papel fundamental na transformação da forma como as pessoas consomem notícias e acompanham eventos e progrmas em tempo real ao redor do mundo.
Em 2026, o 'X' tem, aproximadamente, 557 milhões de usuários mensais ativos e, ao longo de sua história, ajudou a popularizar elementos marcantes da cultura digital, como hashtags, trending topics, memes virais e tem até um vocabulário próprio. Até a forma como as marcas engajam seus produtos e emissoras avaliam o sucesso de um programa.
A aquisição da rede social pelo empresário Elon Musk marcou uma virada na plataforma, que passou por mudanças estruturais que mudaram o seu funcionamento. Além de ser rebatizada como X e ganhar um novo logo, o serviço sofreu transformações no sistema de verificação, no algoritmo, na monetização e no controle da informação, o que gerou debates sobre uma possível perda de identidade. Ainda assim, a rede permanece relevante e influente no fluxo de informação.