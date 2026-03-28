Automobilismo e carros Semáforo branco: saiba o que é e para que serviria Com o aumento do número de carros autônomos nas ruas, ou seja, veículos que não precisam de um motorista humano, o trânsito tende a passar por diversas mudanças. Por isso, especialistas indicam que, no futuro, serão necessárias novas regras para acompanhar essa transformação e facilitar a mobilidade. Por Flipar

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