Galeria “Neve de Melancia”: Saiba mais sobre o fenômeno que deixa a vermelha Você já viu ou ouviu falar sobre neve vermelha? Pois é, ela existe. Inclusive, andar sobre ela pode resultar em barras de calças rosadas. Mas o que é esse tipo de neve? Trata-se de um fenômeno natural conhecido como neve de melancia. Essa cor marca o final da primavera e o início do verão no hemisfério norte, em regiões polares, alpinas e costeiras ao redor do mundo. Por Flipar

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