Artes O que é cosplay e como funciona essa arte e cultura Cosplay é mais do que vestir uma fantasia: é a arte de dar vida a personagens da cultura pop. Surgido nos Estados Unidos nos anos 1930, em convenções de ficção científica, e popularizado no Japão nas décadas de 1970 e 1980, tornou-se um fenômeno cultural global. Hoje, é símbolo de criatividade, identidade e paixão, reunindo fãs em eventos que celebram animes, mangás, filmes, séries e games. Por Flipar

Matias Tukiainen wikimedia commons