Economia Alumínio e aço: saiba as diferenças entre os dois produtos Muitas pessoas confundem alumínio com aço por causa da aparência semelhante. Afinal, ambos têm superfícies prateadas e brilhantes. Mas eles são materiais bem diferentes. Por exemplo, enquanto o alumínio é mais leve e resistente à corrosão, o aço é mais pesado e costuma ser mais rígido. Conheça mais a seguir. Por Flipar

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