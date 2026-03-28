Mega-Sena, Quina, Lotofácil: resultados das loterias deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (28/3), seis loterias: os concursos 2990 da Mega-Sena; o 6988 da Quina; o 3648 da Lotofácil; 341 da +Milionária; o 2373 da Timemania e o 1194 do Dia de Sorte.
Mega-Sena: R$ 37, milhões; +Milionária: R$ 32,5 milhões; Timemania: R$ 14,2 milhões; Quina: R$ 9,3 milhões; Lotofácil: R$ 2 milhões; Dia de Sorte: R$ 700 mil.
A +Milionária teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01 - 18 - 21 - 38 - 41 - 50. Os trevos sorteados foram: 2 e 5.
A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 06 - 14 - 18 - 29 - 30 - 44.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 03 - 09 - 12 - 24 - 80.
A Timemania apresentou o seguinte resultado: 13 - 31 - 33 - 42 - 62 - 65 - 76. O time do coração é o 55 — Novorizontino/SP.
O Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 07 - 08 - 10 - 19 - 24 - 25 - 28. O mês da sorte é 02 — Fevereiro
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 .