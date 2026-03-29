Fatos pitorescos sobre certas cidades europeias

Longyearbyen (Noruega) Com cerca de 2,5 mil habitantes, essa cidade no Ártico tem uma regra incomum: quem está com doença terminal tem que ser transferido para morrer em outro lugar. Isso ocorre por causa do chamado permafrost. O solo congelado impede a decomposição, por isso doentes graves são levados para o continente.
Setenil de las Bodegas (Espanha) Com aproximadamente 3 mil moradores, chama atenção pelas casas construídas sob grandes rochas. As ruas parecem túneis naturais, com pedras gigantes formando tetos sobre portas e janelas.
Giethoorn (Países Baixos) Tem cerca de 2,8 mil habitantes e é conhecida como “cidade sem ruas”. No centro, a locomoção é feita por barcos, com canais substituindo avenidas e carros praticamente inexistentes.
Hallstatt (Áustria) Pequena, com cerca de 800 habitantes, ficou mundialmente famosa por sua beleza. O sucesso foi tão grande que ganhou uma réplica quase idêntica construída na China.
Colmar (França) Com cerca de 70 mil habitantes, parece saída de um conto de fadas. Suas casas coloridas e canais inspiraram cenários de animações e atraem turistas o ano inteiro.
Veneza (Itália) Com cerca de 260 mil habitantes, foi construída sobre milhões de estacas de madeira cravadas no fundo da lagoa. Mesmo após séculos, muitas dessas estruturas ainda sustentam a cidade.
Reykjavík (Islândia) A capital tem cerca de 140 mil moradores e utiliza energia geotérmica para aquecer casas e ruas. O calor vem diretamente do subsolo vulcânico, reduzindo custos e poluição.
Bruges (Bélgica) Com aproximadamente 120 mil habitantes, mantém um centro histórico medieval muito preservado. Seus canais renderam o apelido de “Veneza do Norte”.
Büsingen no Alto Reno (Alemanha) Com cerca de 1,5 mil moradores, é um enclave alemão dentro da Suíça. Usa franco suíço e segue regras econômicas diferentes do restante da Alemanha.
Capadócia (Turquia) A região abriga várias cidades com milhares de habitantes e impressiona pelas construções subterrâneas. Algumas foram escavadas há milênios para servir de abrigo e defesa.
Monaco (Mônaco) Com cerca de 39 mil habitantes, é um dos menores países do mundo. Apesar disso, tem altíssima densidade e uma das maiores rendas per capita do planeta.
Rovaniemi (FinlÃ¢ndia) Tem cerca de 63 mil moradores e fica no CÃrculo Polar Ãrtico. Ã? conhecida como a â??terra oficial do Papai Noelâ? e recebe turistas mesmo no inverno extremo.
Matera (Itália) Com cerca de 60 mil habitantes, é famosa por suas casas escavadas em rochas, chamadas “sassi”. Muitas delas são habitadas há milhares de anos.
Tallinn (Estônia) Com cerca de 450 mil habitantes, combina um centro medieval preservado com forte digitalização. É considerada uma das cidades mais conectadas da Europa.