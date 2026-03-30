Malvinas: arquipélago ficou marcado pela guerra entre Argentina e Inglaterra

Whalebone Arch, construído em 1933 para celebrar o centenário da presença britânica nas Malvinas, é formado por dois ossos de mandíbula de baleia azul. O arco fica em frente à Christ Church Cathedral, compondo uma das imagens mais fotografadas das ilhas. Representa não apenas a histórica caça às baleias na região, mas também o forte vínculo cultural entre os moradores e o oceano.