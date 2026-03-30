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Charme e clima ‘europeu’: a fascinante cidade paranaense de Morretes

Uma cidade situada entre a Serra do Mar e o litoral do Paraná preserva um dos cenários históricos mais encantadores do sul do Brasil.

Por Flipar
Äppelmos/Wikimédia Commons

Trata-se de Morretes, cidade fundada em 1733 com pouco mais de 18 mil habitantes e a apenas 70 km de Curitiba.

Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes

Morretes se destaca pelo conjunto arquitetônico colonial bem preservado e pela atmosfera tranquila em torno do Rio Nhundiaquara.

Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes

O centro histórico é tombado pelo Patrimônio Cultural do Paraná, garantindo a proteção de igrejas e casarões que hoje abrigam restaurantes, lojinhas e espaços culturais.

Domínio Público/Wikimédia Commons

O endereço mais icônico é a Rua Direita, repleto de comércio artesanal e arquitetura colonial.

Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes

Passear pela cidade é simples e prazeroso, com atrações concentradas e acessíveis a pé.

Duda Vasconcellos/Arquivo pessoal

Outro dos principais pontos é a Igreja Nossa Senhora do Porto Menino Deus, construída em 1769 e que até hoje segue como símbolo da fé local.

Reprodução do Flickr Alessandro Silva

O próprio Rio Nhundiaquara, que corta o centro da cidade, é uma atração local.

Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes

O rio é ideal tanto para contemplação quanto para o lazer, incluindo banhos e atividades como boia-cross ou caiaques.

Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes

Nos arredores, a histórica Estrada da Graciosa encanta com suas curvas sinuosas, mirantes e vegetação exuberante.

Flickr - Otávio Nogueira

Além disso, o Ekôa Park amplia o contato com a natureza por meio de trilhas, educação ambiental e experiências ao ar livre.

Divulgação

A identidade de Morretes também se expressa pela gastronomia. O prato-símbolo é o barreado, preparado lentamente em panelas de barro vedadas, até que a carne atinja uma textura desfiada e extremamente macia.

Reprodução/TV TEM

Servido com farinha de mandioca, banana e cachaÃ§a artesanal, o prato segue um ritual prÃ³prio que faz parte da vivÃªncia local.

Bruno Tadashi/Senac PR

No centro histórico, os restaurantes competem com versões do prato, às vezes acompanhadas de frutos-do-mar frescos do litoral próximo.

Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes

A vegetação de Morretes é sempre vívida devido ao clima subtropical, mas as temperaturas são extremas: já registraram picos de 42°C no verão de 2022 e mínimas de 3°C no inverno de 2025.

Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes

O acesso principal à cidade é pela Estrada da Graciosa, percurso que exige atenção redobrada em dias de chuva, mas recompensa com vistas memoráveis. A viagem de carro a partir da capital leva cerca de 90 minutos.

Flickr - Otávio Nogueira

Para quem busca uma experiência mais contemplativa, o passeio de trem da Serra Verde Express é a alternativa mais popular.

Divulgação

A viagem, com duração média de três a quatro horas, cruza pontes, túneis e viadutos escavados na serra e está entre os percursos ferroviários mais belos do mundo.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Com uma infraestrutura de pousadas charmosas e serviços de qualidade, Morretes é o destino ideal para quem quer desacelerar.

Reprodução do Instagram @prefeiturademorretes

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