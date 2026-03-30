Galeria

Benefícios e malefícios do sal: conheça diversos tipos no mercado

Presente em praticamente todas as cozinhas, o sal é um mineral essencial ao organismo, pois desempenha funções vitais para o equilíbrio fisiológico. Entre vários benefícios, o sal é responsável por manter o equilíbrio dos fluidos corporais.

Por Flipar
Dubravko Sori? SoraZG on Flickr wikimedia commons

No entanto, seu consumo deve ser equilibrado, pois seu excesso pode trazer sérios riscos à saúde. Veja quais são os benefícios e os riscos, além de conhecer os diversos tipos de sal no mercado.

Freepik

O sal é composto principalmente por cloreto de sódio, e seu consumo adequado é fundamental para o bom funcionamento do corpo humano.

O sódio, presente no sal, desempenha papel crucial na contração muscular, além de auxiliar na condução dos impulsos elétricos do sistema nervoso.

Garitzko wikimedia commons

Ele também ajuda no controle da pressão arterial e no equilíbrio do pH do sangue. Outro mineral importante encontrado no sal é o iodo, que ajuda a prevenir doenças relacionadas à tireoide e contribui para o bom funcionamento do metabolismo.

Freepik

Esses benefícios tornam o sal um ingrediente imprescindível na nossa dieta, mas a chave está no equilíbrio. Embora o sal seja necessário, seu consumo deve ser moderado para evitar problemas de saúde.

Freepik

Embora o sal tenha funções essenciais, o seu consumo em excesso pode ser extremamente prejudicial à saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a ingestão diária recomendada de sal é de 5 gramas, o que equivale a cinco colheres de café rasas.

Imagem de günter por Pixabay

No entanto, estudos mostram que os brasileiros consomem, em média, quase o dobro dessa quantidade; cerca de 9,3 gramas por dia, o que pode levar a sérios problemas de saúde.

Imagem de Monfocus por Pixabay

O consumo excessivo de sal está diretamente relacionado a um aumento na pressão arterial, o que eleva os riscos de doenças cardiovasculares, como infarto e derrames.

Freepik

Além disso, o sal em excesso pode causar câncer gástrico, além de sobrecarregar os rins e contribuir para o desenvolvimento de doenças renais.

O mercado oferece uma grande variedade de tipos de sal, e a escolha entre eles pode influenciar a saúde de quem os consome. Veja, então, os principais tipos de sal encontrados na cozinha.

Imagem de Marco Pomella por Pixabay

O sal refinado é o tipo mais comum de sal consumido no Brasil. Ele passa por um processo de purificação que remove impurezas, mas também elimina outros minerais benéficos, além de adicionar agentes antiaglomerantes.

Para garantir a saúde da população, o sal refinado é frequentemente enriquecido com iodo, um mineral importante para o funcionamento da tireoide e prevenção do bócio.

Imagem de timtheswan por Pixabay

Já o sal marinho é obtido pela evaporação da água do mar e é menos processado que o sal refinado. Ele contém outros minerais além do sódio, como cálcio, magnésio e potássio.

Imagem de congerdesign por Pixabay

Embora seja mais saudável que o sal refinado, ainda é rico em sódio e deve ser consumido com moderação. Por ser menos processado, o sal marinho pode ser uma boa alternativa para quem deseja um sal mais natural e menos manipulado.

Freepik

O sal rosa do Himalaia é extraído de minas localizadas na região do Himalaia, e é conhecido por sua cor distinta, que varia do rosa claro ao vermelho. Este sal é valorizado por conter minerais como ferro, cálcio, magnésio e potássio, que lhe conferem propriedades benéficas.

No entanto, a quantidade desses minerais é pequena e não tem impacto significativo na dieta .Embora seja frequentemente considerado mais saudável, o sal rosa do Himalaia não é isento de sódio, e o consumo excessivo pode causar os mesmos problemas do sal refinado. Enfim, paga-se mais caro e não compensa.

Imagem de Monika por Pixabay

O sal light é uma opção para quem deseja reduzir a ingestão de sódio. Ele é composto por 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio, o que resulta em um sal com menos sódio, sendo indicado principalmente para pessoas com hipertensão.

Feen - wikimedia commons

No entanto, deve ser consumido com moderação – a recomendação é não ultrapassar 5 gramas por dia. Por outro lado, o sal light não é indicado para pessoas com doenças renais, pois o cloreto de potássio pode sobrecarregar os rins em casos de insuficiência renal.

Rick Obst - wikimedia commons

O sal kosher, ou sal grosso, é um sal comestível utilizado na culinária, especialmente em carnes, e que se caracteriza por não conter aditivos como iodo. Ele é mais grosso que o sal de mesa e, por essa razão, é mais fácil de manusear, principalmente ao salgar alimentos manualmente.

Lexlex wikimedia commons

Algumas marcas de sal kosher também têm certificação religiosa, mas esse aspecto não influencia suas propriedades nutricionais. Em termos de saúde, o sal kosher é semelhante ao sal de cozinha refinado, sendo composto principalmente por cloreto de sódio e sem aditivos como flúor e dextrose, presentes em outros tipos de sal.

Christian Mertes wikimedia commons

Veja Mais