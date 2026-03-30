Estilo de Vida Nó no trânsito: lugares pelo mundo com movimento caótico de veículos 25 de setembro é Dia Nacional do Trânsito no Brasil. E no dia a dia encarar o tráfego de veículos nas grandes cidades é um desafio que exige paciência. Mas o Brasil está longe de ser o único país com problemas nesse tema. Há outros países com a situação ainda pior. Por Flipar

Reprodução de vídeo TV Globo