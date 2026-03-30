Galeria Nova descoberta reforça mistério que envolve Stonehenge há milênios Uma recente pesquisa revelou um fato surpreendente sobre a construção de Stonehenge: a Pedra do Altar, que fica no centro do monumento, teria sido transportada por pelo menos 700 km, desde o nordeste da Escócia até o sudoeste da Inglaterra! Por Flipar

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