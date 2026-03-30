Estrada em penhasco na China foi construída pelos próprios moradores

Ela fica nas montanhas remotas de Guizhou, na China, e foi construída por moradores locais na década de 1970.
A estrada nasceu da necessidade urgente de levar água das montanhas para as plantações e conectar vilas isoladas.
Sem acesso a máquinas ou tecnologia, os habitantes utilizaram apenas martelos, formões e cordas.
Eles abriram um estreito canal direto na rocha que também funcionava como trilha e chegavam a trabalhar por horas suspensos sobre o abismo.
A obra é considerada um feito da engenharia popular que desafia a gravidade, com trechos que tem impressionantes 40 cm de largura!
Como a região tem um relevo extremamente acidentado, o caminho improvisado tornou-se vital para a sobrevivência da comunidade.
Hoje em dia, a estrada é considerada um patrimônio histórico e um símbolo de coragem e persistência dos moradores.
Além disso, a engenhosidade demonstra a inteligência adaptativa e a precisão milimétrica de uma comunidade sem recursos técnicos.
Apesar de ter perdido a função original de irrigação para tubulações modernas, a estrutura ainda resiste ao tempo.
O lugar se tornou um polo de visitação e um testemunho do poder da adaptação humana diante da natureza extrema.
A província está localizada no sudoeste da China e tem uma população de cerca de 38,6 milhões habitantes.
A área é predominantemente montanhosa (cerca de 92,5% do território), caracterizada por vales profundos e cavernas de calcário.
A região é habitada por diversas minorias étnicas — como Miao e Dong — que preservam tradições, festivais e arquitetura em madeira.
Nessas aldeias, a vida é comunitária e baseada na agricultura, no cultivo de arroz em terraços e na criação de gado.
Nos últimos anos, o governo tem investido em infraestrutura, como a construção de pontes e rodovias, para acelerar o desenvolvimento regional Guizhou.