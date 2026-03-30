Estilo de Vida Conheça a riqueza cultural e os costumes do Sul do Brasil Celebrado em 20 de setembro, o Dia do Gaúcho homenageia os heróis da Revolução Farroupilha, movimento entre 1835 e 1845 que buscava mais autonomia para o Rio Grande do Sul. O Parque Farroupilha leva esse nome em memória do movimento. Por Flipar

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