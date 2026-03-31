Cãibras musculares: como prevenir episódios e aliviar o desconforto

Embora sejam comuns e geralmente benignas, cÃ£ibras frequentes, intensas ou que nÃ£o melhoram com medidas simples devem ser investigadas. Elas podem ser sinal de desequilÃ­brios mais complexos no organismo. Por isso, diante de episÃ³dios recorrentes, o ideal Ã© buscar orientaÃ§Ã£o mÃ©dica para uma avaliaÃ§Ã£o mais detalhada e, se necessÃ¡rio, iniciar um tratamento especÃ­fico.