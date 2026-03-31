Meio Ambiente Depósito de ‘Onkalo’ vai armazenar resíduos radioativos por 100 mil anos na Finlândia Um projeto que está chamando atenção promete transformar o conceito de isolamento de resíduos nucleares está em andamento de na Finlândia, um dos países mais desenvolvidos do mundo. Por Flipar

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