Estilo de Vida 1º de abril: como surgiu o ‘Dia da Mentira’ O dia 1º de abril é conhecido mundialmente como o Dia da Mentira, uma data marcada por brincadeiras, trotes e histórias inventadas. Apesar da popularidade, sua origem não é totalmente comprovada, mas há uma explicação histórica bastante aceita. Por Flipar

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