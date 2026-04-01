Galeria

‘Rei Castelinho’: Prefeitura do Rio demole castelo de areia histórico na praia da Barra da Tijuca

Um grande castelo de areia construído pelo artista Márcio Mizael, conhecido como “Rei Castelinho”, na Praia do Pepê, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, foi demolido pela prefeitura após técnicos apontarem risco de desabamento.

Por Flipar
Montagem/Reproduc?a?o TV Globo

A estrutura, que também servia como moradia para Márcio e seu cachorro, era sustentada internamente por madeira e já havia chamado atenção internacional, com reportagens de veículos como BBC e El País.

Reproduc?a?o

A administração informou que o artista havia sido avisado com antecedência e teve tempo para retirar seus pertences, além de receber oferta de acolhimento institucional da assistência social, que teria sido recusada.

Reprodução

A demolição dividiu opiniões: ambientalistas defenderam a medida por se tratar de ocupação irregular da faixa de areia, enquanto moradores e frequentadores criticaram a retirada, destacando a importância simbólica do castelo para a região e cobrando fiscalização de outras ocupações na praia.

Divulgação

Castelos de areia são estruturas temporárias feitas com areia úmida, geralmente para lazer, arte ou turismo; quando ganham grandes dimensões ou uso comercial, passam a ser considerados ocupações da faixa de areia.

Kit Suman/Unsplash

No Brasil, as praias são bens públicos da União e de uso comum da população, com acesso livre garantido por lei. Por isso, construções simples e recreativas costumam ser permitidas, desde que não causem dano ambiental nem impeçam a circulação de pessoas.

STEPHANE ABANDO/Pixabay

Veja Mais