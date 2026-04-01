Galeria ‘Rei Castelinho’: Prefeitura do Rio demole castelo de areia histórico na praia da Barra da Tijuca Um grande castelo de areia construído pelo artista Márcio Mizael, conhecido como “Rei Castelinho”, na Praia do Pepê, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, foi demolido pela prefeitura após técnicos apontarem risco de desabamento. Por Flipar

Montagem/Reproduc?a?o TV Globo