Relembre a carreira de Solange Couto, eliminada com alta rejeição no BBB

A passagem de Solange Couto pelo BBB foi marcada por críticas acerca de sua movimentação no jogo e de falas problemáticas, inclusive contra outras mulheres. Poucos dias antes de sair, colocou as favoritas Ana Paula e Milena no 'monstro', ampliando sua rejeição junto ao público.
Solange tinha grande parceria com Babu Santana, eliminado no oitavo paredão. Depois da saída do ator, a 'camarote' ficou próxima de Chaiany e Leandro 'Boneco', mas nunca contou com protagonismo dentro da casa. Relembre sua trajetória e curiosidades sobre a atriz!
Nascida e criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, Solange Couto tem 45 anos de carreira na TV e mais de 20 novelas no currículo.