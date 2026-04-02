Celebridades e TV Relembre a carreira de Solange Couto, eliminada com alta rejeição no BBB Eliminada com 94,17% dos votos, a atriz Solange Couto deu adeus ao Big Brother Brasil 2026. Ela foi a 11ª eliminada do programa, perdendo no paredão para Jordana e Marciele. Ambas ficaram com apenas 3,54% e 2,29% da média dos votos, respectivamente. Por Flipar

Reprodução/TV Globo