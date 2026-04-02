Celebridades e TV

Relembre a carreira de Solange Couto, eliminada com alta rejeição no BBB

Eliminada com 94,17% dos votos, a atriz Solange Couto deu adeus ao Big Brother Brasil 2026. Ela foi a 11ª eliminada do programa, perdendo no paredão para Jordana e Marciele. Ambas ficaram com apenas 3,54% e 2,29% da média dos votos, respectivamente.

Por Flipar
Reprodução/TV Globo

A passagem de Solange Couto pelo BBB foi marcada por críticas acerca de sua movimentação no jogo e de falas problemáticas, inclusive contra outras mulheres. Poucos dias antes de sair, colocou as favoritas Ana Paula e Milena no 'monstro', ampliando sua rejeição junto ao público.

Reprodução de vídeo

Solange tinha grande parceria com Babu Santana, eliminado no oitavo paredão. Depois da saída do ator, a 'camarote' ficou próxima de Chaiany e Leandro 'Boneco', mas nunca contou com protagonismo dentro da casa. Relembre sua trajetória e curiosidades sobre a atriz!

Reprodução do Instagram @bbb

Nascida e criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, Solange Couto tem 45 anos de carreira na TV e mais de 20 novelas no currículo.

Reproduc?a?o/Instagram

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