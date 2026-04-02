Galeria Para sair do óbvio: conheça 9 vilarejos encantadores do Nordeste brasileiro Muita gente sabe que o Nordeste do Brasil é um dos destinos mais atraentes do país para quem gosta de viajar e conhecer cenários deslumbrantes. No entanto, além dos roteiros mais conhecidos, há um lado menos divulgado da região que também merece atenção. Por Flipar

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