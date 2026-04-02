Celebridades e TV

Famosos que morreram dormindo; o que houve com eles

Várias celebridades ao longo dos anos morreram enquanto estavam dormindo, fato que despertou a curiosidade e a emoção do público.

Por Flipar
imagem gerada por i.a

Isso pode ocorrer por causas naturais, como parada cardíaca, falência respiratória ou apneia do sono. Veja alguns nomes de pessoas famosas que morreram nessas condições:

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Jack Betts destacou-se em faroestes italianos nos anos 1960 sob o nome artístico Hunt Powers e teve participações marcantes em Spider-Man (2002) e One Life to Live. Sua versatilidade entre teatro, TV e cinema o tornou um nome respeitado em Hollywood por mais de seis décadas.

Reprodução de cena

Robert Redford – ator e cineasta, nascido em 18 agosto 1936, morreu em 16 setembro 2025 em Sundance, Utah, durante o sono, aos 89 anos, em sua residência.

JP Evans/Wikimédia Commons

Bela Lugosi – ator húngaro, nascido em 20 outubro 1882, morreu em 16 agosto 1956 em Los Angeles, vítima de ataque cardíaco enquanto dormia.

Domínio público

Bela Lugosi tornou-se um ícone do terror ao interpretar o conde Drácula em 1931, papel que definiu sua carreira. Seu estilo teatral e olhar hipnótico marcaram o gênero e influenciaram gerações de atores e diretores.

reprodução drácula

John Candy – ator e comediante canadense, nascido em 31 outubro 1950, morreu em 4 março 1994 no México, dormindo após um dia de filmagens; sofria de apneia do sono e problemas cardíacos.

Mike F Campbell - Wikimédia Commons

John Candy conquistou o público com seu humor carismático em comédias como Uncle Buck e Planes, Trains and Automobiles. Foi um dos grandes nomes da comédia dos anos 1980 e 1990, lembrado por papéis ternos e cativantes.

Reproduçãoa do Site IMDB

Carrie Fisher – atriz e escritora, nascida em 21 outubro 1956, morreu em 27 dezembro 2016 em Los Angeles; a apneia do sono foi um dos fatores que causaram sua morte durante o sono.

Riccardo Ghilardi – Wikimédia Commons

Carrie Fisher eternizou-se como a Princesa Leia da saga Star Wars, tornando-se símbolo de força e irreverência feminina. Também foi autora talentosa e roteirista, destacando-se pelo livro autobiográfico Postcards from the Edge.

Divulgação

Jerry Garcia – músico norte-americano, nascido em 1 agosto 1942, morreu em 9 agosto 1995 em Forest Knolls, Califórnia, após ataque cardíaco enquanto dormia em uma clínica de reabilitação.

Carl Lender wikimedia commons

Jerry Garcia liderou o Grateful Dead, banda símbolo da contracultura dos anos 1960 e do rock psicodélico. Na foto, uma estátua dele, bem esquisita, que fica no Laurelwood Park, em Portland, no estado do Oregon, Estados Unidos. Uma escultura em tamanho real de bronze, com o músico sentado e expressão caricatural.

Lana_aka_BADGRL - Flickr wikimedia commons

Antonin Scalia – juiz da Suprema Corte dos EUA, nascido em 11 março 1936, morreu em 13 fevereiro 2016 no Texas, enquanto dormia; sofria de apneia e problemas cardíacos.

Domínio público

Antonin Scalia teve o ponto alto ao integrar a Suprema Corte dos EUA por três décadas, indicado em 1986 por Ronald Reagan. Reconhecido por seu estilo conservador e argumentação rigorosa, tornou-se uma das figuras mais influentes do Judiciário americano.

Domínio público

Os sintomas mais comuns são ronco forte, pausas respiratórias, sonolência diurna e dor de cabeça ao acordar. É perigosa por ser silenciosa — muitas pessoas não percebem que sofrem com o problema.

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O tratamento inclui perda de peso, uso de aparelhos orais, cirurgia ou o CPAP, que mantém as vias respiratórias abertas. O diagnóstico médico é essencial para evitar complicações e melhorar o sono.

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