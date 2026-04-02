Artes A trajetória de Henri Matisse, francês que revolucionou a arte moderna Recentemente, no início de dezembro de 2025, o nome do artista apareceu no noticiário no Brasil. Isso porque criminosos roubaram oito gravuras do francês e outras cinco do brasileiro Cândido Portinari que estavam expostas na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Por Flipar

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